Renzo Rosso festeggia: “E’ un grande giorno per Vicenza, finalmente torniamo in B”

Dopo il Consiglio federale di questo pomeriggio, il L. R Vincenza può festeggiare la promozione in Serie B. A tal proposito, il presidente Renzo Rosso ha commentato la decisione della FIGC sul sito ufficiale del club: “E’ un grande giorno oggi per noi e per tutto il territorio vicentino, finalmente siamo in Serie B. Il primo plauso va alla squadra che l’ha guadagnata sul campo, al mister e a tutta l’organizzazione che ha fatto un buon lavoro. Ci tengo a ringraziare tutti i miei soci che sono stati presenti e tutti gli sponsor che ci hanno aiutato in questa avventura. E uno degli applausi più grandi lo dedico a questo meraviglioso pubblico che ci ha dato grande energia per poter fare meglio e di più.”