Rensch: “Stavo negoziando con la Roma, ma alla fine sono cambiate delle cose interne al club”

In una lunga intervista rilasciata al portale olandese voetbalprimeur.nl, Davyne Rensch, difensore dell’Ajax, ha svelato un retroscena di mercato legato alla Roma: “Stavamo negoziando, ma alcune cose sono cambiate all’interno del club. Anche la situazione con me è cambiata. Alla fine non è andata. A un certo punto inizi a mettere tutto insieme e vedi cosa desideri di più”.

Foto: Instagram Rensch