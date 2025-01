Rensch-Roma: ultimi dettagli prima del traguardo

Deyne Rensch è a mezzo passo dalla Roma. Siamo ai dettagli per il terzino destro classe 2003 in scadenza di contratto con l’Ajax. Un’operazione rinviata, sul punto di essere completata la scorsa estate come aveva dichiarato lo stesso Rensch. Ora siamo ai dettagli per una cifra di circa 5 milioni, meno del doppio rispetto a quanto aveva chiesto il club olandese. Stiamo per andare in porto, dopo la semina dello scorso agosto.

Foto: Instagram Rensch