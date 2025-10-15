Rensch: “L’Inter è una squadra fortissima. Ma giochiamo in casa e non teniamo nessuno. Vogliamo la vittoria”

15/10/2025 | 21:00:19

MiDevyne Rensch esterno della Roma, ha parlato a CBS Golazo, soffermandosi sulle ritorno del campionato con lo scontro al vertice contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter è una squadra molto, molto forte. Hanno molti giocatori esperti che giocano insieme da molto tempo. Sanno cosa devono fare in difesa e in attacco. Per noi è una partita importante, perché è in casa, nel nostro stadio, abbiamo anche i nostri tifosi con noi e questo è molto importante. Dobbiamo solo pensare a giocare bene e, naturalmente, la cosa più importante è prendere i tre punti. Speriamo di esserci allenati bene in questi giorni per affrontarli e poi, si spera, vinceremo”.

Foto: x Roma