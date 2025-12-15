Rensch: “Mi trovo bene su entrambe le fasce. Juve? Giocando come stasera possiamo vincere a Torino”

16/12/2025 | 00:10:25

Devyne Rensch, esterno della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como.

Queste le sue parole: “Siamo professionisti, dobbiamo essere sempre pronti. Lavoro sempre duro, poi se il mister decide di mandarmi il campo cerco di dare il massimo al di là del minutaggio. Gasperini crede in me e io penso di aver risposto molto bene”.

Come cambia il modo di giocare quando ti sposti dal lato del cambio? Hai un compagno preferito con cui giocare? “Indifferente, posso giocare su entrambi i lati. Non ho un compagno preferito, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare”.

Quanto sarà importante Juventus-Roma? “Molto. Tutte le partite sono importanti, ma la Juventus è una grande squadra. Giocando come fatto oggi, possiamo fare i tre punti. Dobbiamo recuperare energie e analizzare la Juventus”.

Addai si è fatto male nell’azione del gol. Ci racconti quell’episodio? “Chiaro è che quando succedono questi episodi, dispiace. Nel calcio si è concentrati, non l’ho visto e abbiamo segnato. Spero di non ritrovarmi in una situazione del genere”.

