Rennes, interesse per Tudor

Soli 8 punti dopo otto giornate in Ligue 1, il Rennes fatica a trovare la propria forma migliore. Per tale motivo, come riportato da L’Equipe, il profilo di Igor Tudor potrebbe interessare a Frederic Massara, direttore sportivo del Rennes. L’ex allenatore dell’OM (2022-2023) è libero dopo un’esperienza vorticosa sulla panchina della Lazio al termine della scorsa stagione.

Foto: Instagram Lazio