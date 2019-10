Rennes, il tecnico Stephan: “Lazio favorita e obbligata a vincere. Noi ci proveremo”

Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio in Europa League: “La Lazio è la favorita, avendo perso in Romania devono per forza vincere domani. Noi però siamo ambiziosi. Loro sono una squadra molto preparata, giocano insieme da tanto e faranno turnover, ma anche noi avremo le nostre rotazioni. Questa competizione richiede tanta freschezza. Dovremo dare il massimo. Dobbiamo pensare al collettivo. Dobbiamo fare densità e avere qualità. Hanno grandi giocatori, sono compatti, vedremo anche la formazione che scenderà in campo domani. Dovremo riuscire a concentrarci su di noi per destabilizzarli. È vero che è stato difficile all’inizio, ma in tutte le stagioni ci sono alti e bassi. Non vinciamo da un po’, sì, ma non perdiamo neanche da tanto. Non siamo dominati nelle partite, ci manca un po’ di fortuna davanti la porta. A Marsiglia abbiamo giocato bene, se le prestazioni ci sono prima o poi i risultati arrivano. Non bisogna pensare solo cose negative. Inzaghi? È riuscito a lavorare con tempo e questo è importante. Ha una squadra organizzata a cui piace giocare a calcio. Ha vinto la Coppa Italia, per un allenatore è fondamentale vincere trofei. Non c’è un modulo magico, questo è quello che ora ci riesce meglio. Abbiamo avuto tante partite ravvicinate, non abbiamo avuto tempo per provarne altri. Vogliamo confermare la buona prestazione come il Marsiglia. Pareggio? Non si prepara mai una partita pensando di non vincerla. Vedremo come andrà, ma non firmerei mai per un pareggio il giorno di prima di giocare”.

Foto: footmercato