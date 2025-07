Rennes, i tifosi non vogliono Rongier: “Non possiamo accettare questo trasferimento, sarebbe un affronto”

21/07/2025 | 17:00:32

I tifosi del Rennes si scagliano contro la società, sempre più vicina a chiudere l’acquisto di Rongier con il Marsiglia. L’affare però ha fatto storcere il naso ai tifosi, che hanno diramato un comunicato contro il possibile affare: “Valentin Rongier non ha alcuna legittimità a vestire i nostri colori. Questo trasferimento sarebbe un affronto. Non possiamo accettarlo”. Tutto questo perché in passato il centrocampista aveva dichiarato di non poter mai vestire i colori del Rennes, definendolo un “club nemico”.