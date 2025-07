Rennes, asse di mercato bollente con il Marsiglia: nel mirino Merlin e Rongier

19/07/2025 | 18:50:06

Lo Stade Rennais continua a muoversi con decisione sul mercato, e nelle ultime ore si è intensificato il dialogo con l’Olympique Marsiglia per due profili in particolare. Come riportato da Le Parisien, il club bretone è in trattativa avanzata per Quentin Merlin, individuato come il principale candidato a raccogliere l’eredità di Adrien Truffert, passato al Bournemouth per circa 17 milioni di euro bonus compresi. Ma non è l’unico nome caldo sull’asse Rennes-Marsiglia. Il Rennes starebbe infatti valutando seriamente anche Valentin Rongier, 30 anni, sotto contratto con l’OM fino al 2026. Il centrocampista è seguito da tempo, ma ora sembra esserci una reale convergenza all’interno del club bretone sull’opportunità di puntare su un elemento esperto della Ligue 1 come lui. Il Marsiglia, dal canto suo, non dovrebbe opporsi a una cessione in caso di proposta convincente, e quella di Rennes rappresenta una delle piste concrete attualmente in esame per il giocatore.

Foto: insta merlin