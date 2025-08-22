Ufficiale: Renato Veiga è un nuovo giocatore del Villarreal

22/08/2025 | 15:40:16

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito, il Villarreal ha annunciato il trasferimento di Renato Veiga. Il calciatore ex Juventus arriva dal Chelsea. Di seguito, la nota del club spagnolo: “Il Villarreal CF e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Renato Veiga, che giocherà in giallo fino a giugno 2032. Il difensore portoghese completerà questo sabato il suo primo allenamento insieme ai nuovi compagni, sotto la guida di Marcelino García Toral. Il club annuncerà prossimamente tutti i dettagli sulla sua presentazione ufficiale come nuovo calciatore del Villarreal. Renato Palma Veiga (Lisbona, Portogallo, 29 luglio 2003) è un eccellente difensore centrale mancino, di grande statura e buon piede. Si distingue per la sua potenza fisica, il dominio nei duelli individuali e il fantastico tiro. Oltre a poter giocare su entrambi i lati dell’asse difensivo, può agire anche da terzino sinistro e persino da centrocampista. Un vero difensore da Champions. Con soli 22 anni, il difensore lusitano di origini capoverdiane, cresciuto nelle giovanili dello Sporting CP, ha già difeso i colori di Juventus FC, Chelsea FC, FC Basilea e FC Augsburg. Inoltre, è internazionale con la Nazionale del Portogallo, con la quale si è recentemente proclamato campione della UEFA Nations League”.

Foto: sito Villarreal