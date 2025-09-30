Renato Veiga: “Tudor sta facendo un grande lavoro. Deluso per la non conferma? No, sono contento di essere qui”

30/09/2025 | 14:46:43

Il giocatore del Villarreal, Renato Veiga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Affronteremo un grande rivale, però la mia concentrazione è su quello che dovrò fare in partita e sull’obiettivo di prendere i tre punti. Come vedo la Juventus? La Juve è sempre la Juve, ma noi siamo concentrati solo su noi stessi e siamo pronti per domani, per cercare la prima vittoria in Champions League. Tudor sta facendo un grande lavoro, sta lavorando bene e sono felice per loro, però io sono concentrato e molto felice di essere qui. Deluso per la non conferma? No, ci sono stati tanti fattori… Adesso sono contento di essere in un club con una grande storia e grato per tutto quello che la Juventus mi ha dato. I giocatori della Juve? Li conosco tutti bene, ma noi vogliamo fare le cose nel modo giusto. La concentrazione è sulla nostra squadra: vogliamo disputare una grande partita.”

Foto: sito Villarreal