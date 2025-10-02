Renato Veiga: “Esultanza? Non ho mancato di rispetto a nessuno. La Juve avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”

02/10/2025 | 11:17:07

La Juventus ha pareggiato 2-2 contro il Villarreal. Il gol del pareggio dei gialli è arrivato al 90′ con Renato Veiga, l’ex difensore che fino a giugno era in bianconero, ma non confermato.

Il giocatore ha così parlato a Sky Sport: “Ho parlato con quasi tutti, voglio bene a tutta la squadra fatta da grandissimi giocatori e grandi uomini e la Juve per me avrà sempre uno spazio nel mio cuore. Ho segnato e festeggiato perché vivo la partita intensamente ma non è una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno perché la Juve mi ha dato tanto ed è stato un periodo della mia vita breve ma bello. Voglio dire a tutti i tifosi juventini che la mia esultanza è dovuta al fatto che io vivo il calcio in una maniera troppo intensa. Spero che per la Juventus e i miei amici juventini possa andare sempre bene”.

Foto: sito Villarreal