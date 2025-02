Renato Veiga: “Coppia con Gatti? Conta solo vincere, non il compagno con cui gioco”

Il difensore della Juventus Renato Veiga ha parato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match contro il PSV Eindhoven valido per il ritorno dei playoff di Champions League, partendo dalla coppia con Gatti: “Per me la cosa più importante è la squadra e cercare di vincere, non il compagno con cui gioco”.

Sul suo impatto: “Cerco di fare il meglio, come i miei compagni. Questo succede ogni giorno”.

Infine: “Cercheremo di fare del nostro meglio e quello che ci è stato chiesto dal mister”.

Foto: Instagram Juve