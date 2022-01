Renato Sanches: “Sono pronto per una nuova esperienza, so chi mi cerca e valuterò cosa è meglio per me”

Il centrocampista del Lille Renato Sanches ha parlato del suo futuro ai microfoni di A Bola: “Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pronto a partite. Se arriva una proposta, vedrò cosa è meglio per me”. Sul giocatore c’è sempre l’interesse del Milan che vorrebbe aggiungerlo al proprio parco centrocampisti.

FOTO: twitter lille