Renato Sanches senza pace: quarto infortunio e stagione finita

Gli infortuni non danno pace a Renato Sanchez. E il centrocampista ammirato agli Europei del 2016 sembra essere solo un ricordo lontano. In stagione ha messo a referto 17 presenze, solo tre delle quali da titolare (non è mai rimasto in campo più di 45 minuti). Ed è proprio in una di queste, l’ultima contro il Farense, che è arrivato il quarto infortunio della stagione, che dovrebbe avergli fatto chiudere in anticipo la stagione. Impossibile, dunque, pensare che il Benfica a fine stagione riscatterà il suo cartellino, con Renato Sanches destinato a tornare a Parigi.

Foto: Instagram Sanches