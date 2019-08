Al termine della gara contro l’Herta Berlino, il centrocampista del Bayern Monaco Renato Sanches, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in mixed zone. Queste le sue parole: “La situazione non è facile per me. Per la seconda volta mi trovo in questa situazione che non è facile da gestire. Ho chiesto al Bayern di essere ceduto”.

Foto: Sito Bundesliga