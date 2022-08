Renato Sanches a Parigi: nel pomeriggio le visite col PSG

Renato Sanches è a Parigi, nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, come sottolineato da Footmercato. Nella notte l’esclusiva de l’Equipe che dava l’operazione in dirittura per 15 milioni al Lille. Il Milan ci ha provato, ci ha sperato, ha capito che il gioco a rialzo di Jorge Mendes avrebbe favorito il Paris Saint-Germain. Il PSG si è inserito, sta definendo alcune cessioni come Wijnaldum e Paredes, e adesso può chiudere per il centrocampista a un anno di scadenza dal Lille. Una strategia improvvisa che ormai sta per premiare il club parigino.

Foto: Twitter Renato Sanches