Renato Marin, avventura in Portogallo per l’ex Roma

04/07/2026 | 16:45:49

Renato Marin vivrà un anno in “erasmus” lontano da Parigi. Infatti il PSG, vuole continuare a far crescere il ragazzo e sta quindi cercando una soluzione per concedergli sempre più minuti. Secondo L’Équipe, il club francese ha trovato un accordo per cedere il giovane portiere al CD Nacional in prestito per una stagione. Un passaggio molto importante per la carriera del ragazzo, che nel 2023 è stato chiamato a difendere la porta della Nazionale italiana U19.

Foto: Instagram Marin