Renate, ufficiale l’arrivo di Galuppini a titolo definitivo dal Parma

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Renate ha annunciato “di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Galuppini. L’attaccante bresciano, classe 1993, è reduce dalla miglior stagione in carriera tra i Professionisti, con un bottino di 39 presenze e 6 reti (con altrettanti assist) con la maglia del Ravenna, una delle grandi sorprese del girone B. Prima dell’avventura con i giallorossi romagnoli, Francesco – uscito dal vivaio della Sampdoria – aveva vissuto la Serie C con le maglie di Lumezzane, Real Vicenza e Feralpisalò, per poi esplodere in Serie D al Ciliverghe (25 reti nella stagione 2016/2017) e guadagnarsi il ritorno tra i Professionisti a Cuneo. Galuppini ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2022, con il Parma che potrà però esercitare il diritto di recompra a partire dal 1 luglio 2021″.

Foto: sito ufficiale Renate