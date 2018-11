Renate, panchina affidata a Diana. Il comunicato

La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica che il Sig. Aimo Diana sarà la guida tecnica del club nerazzurro per il prosieguo della stagione sportiva 2018/2019. Lunghissima e di alto profilo la carriera da giocatore, con quasi 500 presenze tra Serie A e Serie B e 13 apparizioni in nazionale, quindi il nuovo percorso da allenatore, partendo dal settore giovanile della Feralpisalò, con cui ha poi esordito in Prima Squadra nella stagione 2015/2016. Nel suo recente passato anche le esperienze a Melfi (2016/2017) e Sicula Leonzio, club che il nuovo allenatore nerazzurro ha condotto ai playoff al primo anno tra i Pro. Diana si avvarrà della collaborazione di Gioacchino Adamo (allenatore in seconda) e di tutto lo staff già presente dal raduno.

Foto: Renate sito ufficiale