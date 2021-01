Renate, in caso di promozione il Monza concede il suo stadio

La scorsa domenica il Renate Calcio si è laureato campione d’inverno della serie C e adesso sogna di diventare la realtà più piccola di sempre ad approdare tra i cadetti. “Sarebbe un traguardo impensabile e un obiettivo storico considerando che generalmente siamo abituati a lottare per la salvezza, ma non si tratta di una semplice favola, siamo diventati una realtà grazie alla programmazione e all’intenso lavoro di persone molto competenti. In caso di promozione chiederemo ospitalità ai cugini del Monza per giocare nel loro stadio”, ha voluto precisare il presidente del club del paesino tra Monza e Como, Luigi Spreafico. Richiesta accolta: attraverso una condivisione di un articolo proprio sulla favola del Renate, la società lombarda ha confermato che “in caso di promozione vi aspettiamo all’U-Power Stadium”.

In caso di Promozione vi aspettiamo all’U-Power Stadium! A.C. Renate 🤝💪#laBèinBrianza Pubblicato da AC Monza su Mercoledì 13 gennaio 2021

Foto: sito Monza