Renard: “Nel calcio servono lavoro, preparazione ed efficacia per vincere”

20/06/2026 | 16:18:51

Tunisia–Giappone sarà la partita numero 1000 della storia dei Mondiali, oltre questo risultato storico sarà anche uno spartiacque per le due Nazionali. I nipponici cercano di strappare la qualificazione alla fase ad eliminazione, mentre gli africani si devono riprendere dopo un brusco inizio, culminato con l’arrivo in panchina di Renard. Ecco le parole del nuovo CT che ha voluto caricare i suoi: “Non c’è un mago nel calcio, c’è lavoro, preparazione, e poi essere bravi ed efficaci al momento opportuno. Siamo consapevoli del nostro dovere, è domani che dovremo agire””.

Foto: Sito Federazione Francese