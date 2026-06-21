Renard: “Il morale è basso, ma i ragazzi ci hanno provato”

21/06/2026 | 12:00:14

Alla Tunisia non basta l’arrivo di Renard per cambiare le sorti del proprio Mondiale, che giunge al termine dopo la seconda giornata. Ai microfoni di beIN SPORTS il CT ha commentato così l’avventura tunisina fin qui: “Non possiamo accontentarci di un punteggio come questo. Nel primo tempo, non siamo riusciti a uscire con la palla. L’avemmo fatto bene durante i primi 20 minuti del secondo tempo. E poi siamo stati troppo morbidi in difesa e abbiamo preso un gol. Per forza il morale è basso, ma i giocatori ci hanno provato, non si sono lasciati andare. Ma ovviamente ci siamo imbattuti in una squadra di gran lunga superiore a noi. Bisogna resistere in questi momenti difficili. Non è facile per i giocatori. Il punteggio pesante della prima partita e ora quello della seconda, sappiamo che siamo già eliminati. Ci vorrà un po’ di orgoglio per giocare questa terza partita contro i Paesi Bassi nel migliore dei modi”.

Foto: Sito Federcalcio Francese