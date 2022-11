Renard (CT Arabia Saudita): “I pianeti si sono allineati. Giornata storica. Ma voliamo bassi”

Hervé Renard commissario tecnico dell’Arabia Saudita, a fine partita ha così commentato il match con il successo saudita sull’Argentina: “Per riassumere tutto, oggi tutti i pianeti si sono allineati. L’Argentina è una squadra fantastica, vincitrice dell’ultima Copa America, ma il calcio è così, è pazzo, e abbiamo vinto noi. Può capitare che le motivazioni non siano al massimo quando giochi contro squadre inferiori, capita anche a noi: se sei l’Argentina e giochi contro l’Arabia Saudita non hai le stesse motivazioni di quando giochi contro il Brasile. Ora possiamo festeggiare solo per 20 minuti e basta, perché mancano ancora due partite. Voliamo bassi, anche se è una giornata storica”.