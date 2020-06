Remy è arrivato in Italia: nelle prossime ore le visite con il Benevento

In attesa di festeggiare la promozione in Serie A, il Benevento piazza il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Il club di Vigorito, infatti, dopo l’anticipazione del pomeriggio (poco prima delle 18) di Tmw, ha chiuso l’operazione per Loic Remy, ex attaccante del Chelsea e in scadenza di contratto con il Lille. Il classe ’87 pochi minuti fa è sbarcato in Italia: nelle prossime ore sono in programma le visite mediche con il Benevento, ultimo passaggio prima del nero su bianco. Remy, reduce da una stagione in Francia con 14 reti in 30 partite tra campionato e coppe, si appresta dunque a iniziare la sua avventura in Campania.

