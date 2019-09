Remuntada Bologna: dopo il rosso a Dessena, finisce 4-3 in casa del Brescia

Incredibile rimonta del Bologna al Rigamonti, dove il Brescia era avanti per 3-1 all’intervallo ma si è fatto recuperare nella ripresa, dopo che già al 48′ Daniele Dessena ha rimediato la seconda ammonizione per simulazione. Le Rondinelle avevano timbrato due volte con Donnarumma a inizio gara, con Bani che aveva accorciato e Cistana che aveva mandato tutti negli spogliatoi con due reti di scarto. Nella ripresa, in superiorità numerica, i rossoblu hanno rovesciato completamente la situazione con i gol di Palacio, Poli e Orsolini.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese 1-0 (Sensi)

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta 1-2 (Criscito rig. – Muriel rig., D. Zapata)

Parma-Cagliari 1-3 (Barillà- Ceppitelli 2, Simeone)

Brescia-Bologna ore 3-4 (Donnarumma 2, Cistana – Bani, Palacio, Poli, Orsolini)

Spal-Lazio ore 2-1 (Petagna, Kurtic – Immobile rig.)

Roma-Sassuolo ore 18.00

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Napoli, Torino 6; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Brescia, Cagliari, Milan, Spal e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina 1; Lecce e Samp 0.

Foto: sito ufficiale Bologna