Remer (ct Danimarca): “Hojlund ha le qualità per giocare sia in Premier che in Serie A. Ora è in una squadra che funziona bene”

10/10/2025 | 21:07:17

Brian Remer, ct della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa dell’impatto di Hojlund con il Napoli: “Penso che Rasmus abbia le qualità per entrambi i campionati, Premier League e Serie A, senza dubbio. Lo aveva già dimostrato in Italia. Il fatto che ora sia in una squadra che funziona bene e che abbia intorno a sé giocatori felici di far giocare bene i propri compagni contribuisce al successo di un attaccante come Rasmus. Questo è più importante del campionato in cui si gioca”.

FOTO: Instagram Hojlund