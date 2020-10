Reja: “Napoli-Atalanta spettacolo garantito. Favoriti? Chi commetterà meno errori”

Il doppio ex della gara tra Napoli e Atalanta, attuale CT dell’Albania, Edy Reja, ha parlato della gara di cartello di questo pomeriggio alle 15.00 al San Paolo.

Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “È una bella sfida, di quelle che fanno bene al calcio. Due squadre che non hanno paura e che sono capaci di affrontare l’avversario a viso aperto. Chi vince? L’Atalanta è più forte ma ci sono altri fattori che possono influire. Chi commetterà meno errori porterà a casa la partita. Gattuso avrà approfittato della bolla per migliorare i meccanismi della squadra. Gli uomini decisivi? Se non sarà troppo stanco dico il Papu. Nel Napoli occhio a Lozano, è in palla e se la squadra avrà le forze di attaccare alle spalle gli esterni di Gasperini, lui potrebbe arrivare in porta”.

Fonte Foto: Panorama