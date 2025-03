Reja: ” L’Atalanta è forte, non è fuori dalla lotta scudetto”

Al rientro dalla sosta ci sarà Atalanta-Fiorentina, sfida che vale tanto da una parte e dall’altra. Proprio su questo è intervenuto ai microfoni diRadio Firenzeviola il doppio ex Reja: “Sarà una bella partita tra due squadre che giocano bene a calcio. L’Atalanta è forte, non è fuori dalla lotta scudetto: la rosa ha ambizioni di vertice. I viola si sono inseriti nell’élite del calcio italiano e sta facendo cose straordinarie- Palladino? Quando si cambia ci vuole un po’ di tempo per imporre la propria filosofia. Lui ci ha messo un po’ di tempo ma ora sta dimostrando di saperci fare. Avevo stima di lui fin dai tempi del Monza. Firenze gli ha dato stabilità e sicurezza”. Poi sulla possibilità che i viola vadano in Champions dice: “I sogni non si avverano quando non ci credi… Mancano nove partite, basta non abbassare mai la guardia. Penso che la Fiorentina possa ambire all’Europa, sarebbe già un bel traguardo. Poi la Champions è un po’ distante, ma la squadra ha i mezzi per lottare”.

Foto: sito Albania