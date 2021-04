Reja: “Il Napoli non avrà problemi ad entrare in Champions. Gattuso ha dato una sua identità”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex tecnico del Napoli, Edy Reja, attuale CT dell’Albania, ha parlato degli azzurri, della corsa alla Champions e di Gattuso.

Queste le sue parole: “Penso che il Napoli non avrà problemi ad arrivare in Champions. Non è mai facile vincere ma il calendario è più semplice delle rivali. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate, sarà una lotta tra Juve e Milan per il quarto posto e occhio dietro alla Lazio. Conoscendo Gattuso dal punto di vista caratteriale, saprà tenere alta la guardia. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante, ma ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Io avevo messo il Napoli tra le pretendenti allo Scudetto; senza gli infortuni e il Covid avrebbe potuto lottare con l’Inter”.

Su Gattuso: “Se guardi il Napoli di adesso Gattuso ha dei meriti, ci ha messo un po’ di tempo per trovare le soluzioni e l’equilibrio giusto ma ci è riuscito. Se giochi con squadre alla tua portata puoi giocare anche con Fabian e Bakayoko, poi ha trovato un equilibrio straordinario anche grazie alle doti difensive di Hysaj. La soluzione con Demme e Bakayoko a me piace molto”.

Foto: Panorama