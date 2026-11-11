Reiziger deluso da Oufkir: “Cinque giorni prima ci aveva dato la sua parola”

11/11/2026 | 12:32:45

La scelta di Ayoub Oufkir di rappresentare il Marocco ha sorpreso e deluso Michael Reiziger. Il commissario tecnico dell’Olanda Under 21 pensava infatti di poter contare ancora sull’attaccante dell‘AZ, soprattutto dopo i colloqui avuti nei giorni precedenti alla convocazione con la nazionale marocchina. La decisione è arrivata a ridosso del doppio confronto con la Danimarca, valido per i playoff di qualificazione all’Europeo. Reiziger ha raccontato di aver appreso la notizia attraverso i media, senza essere stato avvisato direttamente dal calciatore. “È molto amaro venirlo a sapere soltanto quando il Marocco annuncia la convocazione. Naturalmente rispetto la sua decisione, ma è un peccato che l’abbia comunicata così tardi”, ha spiegato il tecnico. A rendere ancora più inattesa la scelta dell’esterno è stato quanto accaduto pochi giorni prima. Secondo Reiziger, infatti, Oufkir aveva manifestato la volontà di continuare il proprio percorso con Jong Oranje. “Avevamo già avuto dei colloqui nei quali avevamo espresso fiducia e ricevuto la sua parola che si sarebbe unito a Jong Oranje e al calcio olandese. Era successo cinque giorni o una settimana prima”, ha raccontato. Il commissario tecnico ha sottolineato anche il valore del giocatore, sia dal punto di vista tecnico sia umano: “Per noi è una perdita importante. È un ottimo calciatore ed è anche un ragazzo molto piacevole”. Reiziger ha comunque ribadito di rispettare la decisione presa dall’attaccante, pur manifestando tutta la propria amarezza per le modalità e i tempi della comunicazione.

foto: x Olanda