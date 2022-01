Reinildo Mandava all’Atletico: è a Madrid per le visite

Reinildo Mandava lascia il Lille per andare all’Atletico Madrid. Come riportato nella tarda mattinata da Sic Noticias, l’esterno sinistro in scadenza di contratto è a Madrid per le visite. In passato lo specialista originario del Mozambico era stato seguito da Napoli e Lazio, un profilo apprezzato, ma senza che ci fossero accordi oppure i margini per chiudere la trattativa. Ora l’Atletico è al traguardo.

FOTO: twitter personale