FANTASIA, DRIBBLING E SENSO DEL GOL: REINIER JESUS, L’ULTIMO CRAQUE DEL FLAMENGO

Il suo idolo è Zidane, in Brasile lo paragonano già a Ronaldinho e ai grandi numeri 10 della Seleçao. Reinier Jesus Carvalho è l’ultima pepita sfornata dalla gloriosa e florida cantera del Flamengo: un talento cristallino su cui in molti sono prontissimi a scommettere nonostante i 17 anni appena compiuti. Un giocatore di grande tecnica e fantasia, caratteristiche che mostra in ogni gara o allenamento e che lo hanno posto all’attenzione di tanti scout di mezza Europa. Non a caso negli ultimi giorni il Real Madrid è piombato con decisione su Reinier: il club spagnolo sarebbe pronto a fare follie per bruciare la concorrenza delle rivali (a proposito, Leonardo ha iniziato a seguirlo sui social) e assicurarsi le prestazioni del gioiello verdeoro. Le cifre? In Spagna parlano di un’offerta monstre di circa 70 milioni di euro. Un’operazione alla Vinicius, il talento prelevato un anno fa dal Real proprio dal Flamengo e che ha già fatto innamorare i tifosi blancos.

Nato a Brasilia il 19 gennaio 2002, Reinier Jesus si è trasferito giovanissimo a Rio de Janeiro, prima giocando nelle file del Vasco, poi al Fluminense e infine al Flamengo, squadra dove milita attualmente e con la quale si è recentemente legato fino al 2021. Una mossa intelligente e tempestiva quella del club rubronegro, considerato che sull’enfant prodige si erano posate le attenzioni degli osservatori di molte squadre del Vecchio Continente, soprattutto dopo le brillanti prestazioni al Sub-15 con la maglia numero 10 sulle spalle. Successivamente Reinier aveva dato prova delle proprie doti nella Copa do Brasil Under 17, trascinando il Flamengo alla vittoria grazie a una doppietta nella finalissima vinta contro i nemici storici del Fluminense. Di recente il classe 2000 si è messo in mostra anche nel Sudamericano U17. Reinier è stato impiegato nel Brasile prevalentemente nel ruolo di trequartista con ampia libertà d’azione. Ama infatti svariare su tutto il fronte d’attacco e sa inserirsi in area avversaria con ottimo tempismo. E il suo innato senso del gol gli permette di essere spesso decisivo negli ultimi 16 metri. Fantasia, tecnica sopraffina e un dribbling da Play Station fanno parte del suo vasto bagaglio tecnico tipico di un calciatore brasiliano. Già potente il suo tiro dalla distanza, sa battere bene le punizioni, riesce a difendere il pallone con qualità e ad essere efficace sia negli spazi stretti sia in progressione. Il Flamengo sa di avere in casa un craque del calcio brasiliano e per il momento se lo tiene stretto. Ma in futuro Reinier Jesus è destinato a brillare in palcoscenici più prestigiosi.

Foto: Twitter personale Reinier Jesus