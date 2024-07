Reina: “Voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo club”

E’arrivata in mattinata l’ufficialità dell’arrivo di Pepe Reina al Como. Sul sito dello stesso club sono state riportate anche le impressioni del portiere: “Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo Club”. Foto: instagram Como