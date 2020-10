Reina, un’altra vita, un altro esordio: stasera la prima con la Lazio

Pepe Reina è un grande professionista e un portiere affidabile, sotto quest’aspetto ci sono pochi dubbi. A 38 anni ha deciso di tornare in Italia e di rimettersi in discussione, accettando la proposta della Lazio. Ieri in conferenza Simone Inzaghi lo ha riempito di elogi, stasera toccherà a lui contro il Bologna. Un passaggio obbligato per la Lazio, nella stagione del ritorno in Champions League. E Reina, come sempre, si farà trovare pronto.

Foto: Reina sito Lazio