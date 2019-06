Reina: “Sarri? Basta ipocrisie, va rispettato. E se andasse alla Juve…”

Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport soffermandosi anche su Maurizio Sarri e sulla Juve: “Quello che proprio non digerisco è l’ipocrisia, anche da parte di certi tifosi. Il calcio è il calcio, lui ha dato sempre il massimo e ha prodotto un calcio bellissimo nel suo periodo a Napoli, questo va difeso, ammirato e rispettato. Sarri è andato altrove perché il calcio ti porta a quello e se andrà, perché non lo sappiamo ancora, alla Juve, allora bisognerà accettarlo. Avrà i suoi motivi e purtroppo bisogna dire che in questo momento in Italia la società e la squadra più competitiva ce l’ha proprio la Juventus. Vi dico solo che la mia ammirazione per lui non cambierà di una virgola, che alleni la Juve o un’altra squadra”.

Foto: Twitter personale Reina