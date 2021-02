Reina rivela: “Nel 2017 vicino al PSG, ma il Napoli rifiutò. Con Inzaghi mi trovo benissimo”

Pepe Reina ha parlato a L’Equipe di Lazio-Bayern Monaco e non solo nel corso di una lunga intervista. Queste le parole del portiere spagnolo: “Con Inzaghi mi sto trovando benissimo. Con i portieri che giocano più con i piedi, il calcio si è evoluto verso un gioco che mi piace. Anche con Sarri ho vissuto bei momenti. A Liverpool ci sono stati dei periodi in cui eravamo competitivi su tutti i fronti ma in termini di divertimento, direi che in Italia, al Napoli e alla Lazio, ho potuto esprimersi al massimo dei miei livelli. Se ho mai parlato a Inzaghi della finale persa con il fratello? Sì, una volta lui mi ha fatto una battuta. Anche Pippo, quando l’abbiamo affrontato. Ma non ho potuto che complimentarmi con lui e dirgli che quella volta avevano avuto parecchio culo”.

Reina ha poi svelato un retroscena di mercato quando ancora difendeva i pali del Napoli: “C’è stata la possibilità di andare a giocare in Ligue 1, ma il Napoli all’epoca non mi volle vendere. Io sarei potuto andare nel Paris Saint Germain. L’estate scorsa ci sono stati alcuni rumors, ma nel 2017 è arrivata un’offerta vera e propria, rispedita al mittente”.

Foto: sito Lazio