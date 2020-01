Reina rivela: “Firmai per il Milan perché Donnarumma doveva essere ceduto”

Pepe Reina, fresco di trasferimento in prestito dal Milan all’Aston Villa, è intervenuto così ai microfoni di Onda Cero: “Arrivo con l’idea di aiutare e fare bene. Qui posso giocare e ho la possibilità di sentirmi ancora un calciatore. La Premier? E’ il campionato più divertente. Il Milan? Ho firmato un anno e mezzo fa, Donnarumma doveva partire ma alla fine è rimasto. Così ho cercato di fare il mio meglio, sia per giocare che per aiutare Gigio nella sua crescita. È un club che in questo momento sta avendo difficoltà a livello sportivo, ma tornerà ben presto a essere competitivo per tutto”.

Foto: sito ufficiale Aston Villa