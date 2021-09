Reina: “Penso che chiuderò la carriera alla Lazio. Donnarumma? Eccezionale. Sul calcio italiano…”

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MARCA in cui ha parlato anche del suo futuro, di Donnarumma e del calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sul suo futuro

“Dove mi vedo a quarant’anni? Nella Lazio. Mi resta quest’anno di contratto e, se le cose vanno bene, un altro ancora. Penso che quello che mi resta del calcio… sarà a Roma. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui”.

Su Donnarumma

“Donnarumma sarà un punto di riferimento, sicuramente. Ha giocato più di 250 partite a 22 anni, è un bagaglio eccezionale. Ha tutto per entrare nei tre portieri migliori per molti anno. La sua apertura alare è unica. E’ incredibile quanto va in alto, le parate che fa: è alto ma agile. L’Italia ha il portiere per i prossimi 10-15 anni”.

Sul calcio italiano

“Il calcio si evolve. Non so se il catenaccio fosse un mito, ma ora squadre come l’Atalanta, noi o il Napoli giocano meglio e le partite sono più aperte. Basta vedere la Serie A, non è un ‘bluff”‘.

Foto: Sito Lazio