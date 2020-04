Reina: “Ora sto bene, spero non tornino i sintomi. Ripresa? Solo se ci sarà sicurezza”

Pepe Reina, portiere dell’Aston Villa in prestito dal Milan, ha parlato a Mundo Deportivo, spiegando la sua esperienza con il Coronavirus: “Oramai ne parlo al passato, sono passati 18 giorni dai primi sintomi e mi sento bene. Spero solo che non ricompaiano. E’ un virus che è costato la vita a tanta gente, ma per tanti altri dopo 4-5 giorni i sintomi passano. Si può guarire, insomma. Ho avuto mezzora critica, in cui non riuscivo a respirare. Poi nei giorni seguenti mal di testa costante, stanchezza e febbre alta. Ripresa? Sì ma solo se ci saranno le giuste garanzie di sicurezza. Riduzione stipendi? Mi pare giusto, a patto che lo facciano tutti.”

Foto: profilo Twitter personale Pepe Reina