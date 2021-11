Reina: “Il mio segreto per rimanere ad alti livelli è la dedizione. Immobile ha scritto la storia”

Pepe Reina ha parlato in conferenza stampa nella vigilia del match contro la Salernitana. Ecco le parole del portiere biancoceleste: “Quando hai quasi 40 anni i record si compiono da soli. L’importante è mettersi a disposizione del gruppo e del mister. Il segreto per rimanere ad alti livelli? La dedizione e l’amore per quello che fai. Io ho fatto del calcio la mia ragione di vita. Bisogna mangiare bene e riposare bene, aspetti che al di fuori non vedono. Se raggiungiamo l’Europa il mio contratto si rinnova di un anno, ecco il mio obiettivo“.

Sul momento della Lazio: “Siamo in un periodo di transizione, stiamo accettando le idee di Sarri. Nelle ultime settimane abbiamo fatto dei passi in avanti importanti e la Lazio sta diventando una squadra solida, che è il nostro primo obiettivo. Solo se diventiamo continui possiamo capire il nostro vero valore“. Su Immobile: “È un calciatore determinate, ha scritto la storia. Ha una facilità di segnare che è rara, per noi è vita“.

Foto: sito ufficiale Lazio