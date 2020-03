Reina: “Ho avuto sintomi riconducibili al Coronavirus, ma adesso sto meglio”

Intervistato dai microfoni di El partidazo de COPE, Pepe Reina, ex-portiere di Napoli e Milan, attualmente in prestito all’Aston Villa, ha parlato dell’emergenza coronavirus: “Ho avuto sintomi riconducibili al Coronavirus. Questa settimana ho avuto tosse secca, febbre e difficoltà respiratorie, ma adesso sto meglio. Seguo con più frequenza le notizie di attualità in Spagna, Italia e Inghilterra. Ho molta gente vicina e per questo mi interessa sapere quello che succede e le decisioni che vengono prese. Più seguiamo le restrizioni, prima passerà tutto. Dobbiamo avere un atteggiamento serio sull’isolamento. Sono sicuro che da questa situazione ne usciremo più uniti e rafforzati.”

Foto: profilo Twitter personale Pepe Reina