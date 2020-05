Reina: “Futuro? Non c’è nulla con il PSG. Ho un contratto con il Milan, vediamo”

Intervenuto in diretta Instagram, Pepe Reina, portiere spagnolo del Milan in prestito all’Aston Villa, ha parlato del suo futuro, commentando le voci che lo accostano al PSG: “Non c’è nulla con loro. Il PSG ha Keylor Navas, Sergio Rico, Areola… È molto difficile arrivarci e io ho un contratto col Milan. Si vedrà cosa decideremo. Dopo il ritiro? Devo iniziare a pianificare. La fine è sempre più vicina, anche se ho ancora voglia. E finché ne avrò continuerò fino a quando il corpo me lo permetterà. Al momento ho l’idea di allenare.”

Foto: profilo Twitter personale Pepe Reina