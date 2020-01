Reina, è ufficiale il trasferimento all’Aston Villa. Arriva in prestito dal Milan

Pepe Reina lascia il Milan per tornare in Premier League. Il portiere spagnolo è ufficialmente un nuovo giocatore del’Aston Villa. La squadra inglese, dopo i rumors dei giorni scorsi, ha formalizzato il trasferimento di Reina in prestito secco fino al termine della stagione.

https://twitter.com/AVFCOfficial/status/1216800846719135748

Foto: sito ufficiale Aston Villa