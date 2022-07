Reina è arrivato in Spagna: “Sono emozionato come un bambino”

Pepe Reina è tornato in Spagna dopo aver salutato la Lazio nonostante il rinnovo automatico dopo la qualificazione in Europa. Il portiere spagnolo è tornato dove tutto iniziò. È stato proprio il Villareal la squadra che lo ha fatto esordire nel grande calcio. All’arrivo in aeroporto ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti e ha raccontato tutta l’emozione nel tornare a casa.

Queste le sue parole.”Sono molto contento, emozionato come un bambino. Ora speriamo che tutto vada bene e che possa firmare presto. Il mio ritorno al Villarreal 20 anni dopo? Avevo i capelli, non c’erano i bambini… è cambiato tantissimo ma ripeto, ho grandi aspettative oggi. Ho voglia di iniziare il prima possibile e di aiutare la squadra”.

Foto: Twitter personale