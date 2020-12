Reina: “Con il Napoli non sarà una gara come le altre. Ho gli azzurri nel cuore”

Il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha parlato a Matchday Programme, che gli ha chiesto della gara del cuore di questa sera contro il Napoli, dove ha giocato per tanti anni.

Queste le sue parole: “Sarà una gara unica, non potrà mai essere una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini in questi anni, mi sento uno di loro e li ringrazierò per sempre. Durante la gara però penserò solo alla Lazio. Questi novanta minuti devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato che ci hanno allontanato dai primi posti. Non dobbiamo pensare alle assenze del Napoli, hanno una rosa molto competitiva e lunga”.

Foto: Twitter Lazio