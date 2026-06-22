Reijnders: “Sono legato al Milan. L’Olanda è qua per vincere”

Reijnders Alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Olanda, Milan e Guardiola. Il centrocampista crede fortemente nella qualità degli Orange: “Possiamo farcela e lavoriamo per questo. Dopo la prima partita col Giappone ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che avremmo dovuto fare un salto di qualità: beh, direi che c’è stato”. Una battuta anche sul suo mister di club, Guardiola: “Lui è un genio. Quest’anno mi ha insegnato molto, mi ha sempre aiutato e parlato”. Alla domanda su Milano ha mostrato tutto il suo affetto: “Sono legato ai rossoneri, sono e saranno sempre nel mio cuore. Sono stati due anni fantastici, dove ho imparato molto e grazie ai quali sono cresciuto come giocatore e come persona. Non li dimenticherò mai”. Infine su Dumfries ed il Real ha riposto con un sorriso.

Foto: X Reijnders