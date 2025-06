Reijnders: “Sono in uno dei club migliori al mondo, giocare in Premier è un sogno che si avvera”

11/06/2025 | 10:19:50

Prime parole da calciatore del Manchester City per Reijnders, che ha parlato così ai canali ufficiali del club inglese: “Il City è una delle squadre più grandi al mondo, con il miglior allenatore, giocatori di livello mondiale e strutture straordinarie. Sotto la guida di Pep Guardiola, il club ha vinto tantissimi trofei e io voglio contribuire a mantenere questo trend, ottenendo ancora più successi nei prossimi anni. Giocare in Premier League è anche un sogno che si avvera. In questo campionato, nel corso degli anni, si sono esibiti molti dei migliori calciatori olandesi ed è per me un’ispirazione seguirne le orme. Non vedo l’ora di cominciare, conoscere i nuovi compagni e mostrare ai tifosi del Manchester City di cosa sono capace”.

Foto: Instagram Reijnders