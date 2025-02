Reijnders: “Siamo stati poco aggressivi. I 4 attaccanti? Non sono un problema”

Tijani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Abbiamo concesso dei contropiedi e sapevamo che loro erano pericolosi, oggi purtroppo quello che abbiamo messo in campo non è stato sufficiente. I quattro attaccanti? Non credo sia stato quello il problema, credo che non siamo stati abbastanza bravi, siamo mancati in aggressività”.

Ti trovi bene da mediano? “Certo, ora devo controllare di più il gioco ma ho comunque la libertà di andare ad attaccare, avrei dovuto farlo di più, devo rivedere la mia partita”.

Il mercato di gennaio ha portato anche personalità nello spogliatoio?

“Sì, ma non è un problema. Chi è arrivato ha voglia di lottare per noi e mostrare le proprie qualità”.

Foto: Instagram Reijnders