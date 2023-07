Reijnders si presenta: “Pioli e Moncada hanno reso la mia scelta facile”

Questo pomeriggio Tijjani Reijnders, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato alla stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Che bello ricevere questa accoglienza. Bellissima prima giornata, mi sono confrontato con Pioli e mi sono sentito subito a casa”.

Sui grandi olandesi al Milan: “Parliamo di giocatori impressionanti. Hanno fatto la storia, sono delle leggende. Non mi posso mettere a confronto con loro, ma spero di fare bene con il Milan”.

“Che giocatore sono? Credo di essere un centrocampista moderno, box to box. Riesco ad esprimermi al meglio nella fase offensiva però. “Voglio costruire gioco, creare occasioni e spero di riuscirci anche qua. Seedorf è un grandissimo giocatore, ma è difficile mettersi a confronto”.

Sul no al Barcellona? “C’erano state delle trattative con Pioli, Moncada e loro volevano che venissi qua per giocare come centrocampista, hanno reso la mia scelta facile: è stato un sì decisivo ed è bellissimo giocare qua”.

Che differenze troverai con la Serie A? “Sono campionati diversi, la Serie A è un po’ più cristallizzata nelle posizioni. Sono voglioso di migliorare dal punto di vista tecnico e tattico. Ho parlato con diverse persone, mi hanno detto che ho tutte le capacità per far bene in Italia, la Serie A è perfetta per crescere e non dovevo pensarci due volte”.

Sul ruolo: “Pioli vuole giocare con due centrocampisti che riescano ad aprire le linee e a dare una mano in attacco, poi ci vuole un giocatore che difenda e su questo dobbiamo lavorare e trovare equilibrio”.

Ci sono analogie tra te e Koopmeiners? “Non ci sono molte analogie, lui è molto creativo, molto offensivo”.

“Se giocherò oggi? Oggi non giocherò, mi sono appena allenato e domani partirò per gli USA con la squadra. “Ho visto tante partite del Milan l’anno scorso, ci sono grandi giocatori come Rafa Leao, Theo Hernandez. Non vedo l’ora di giocare con loro”.

Foto: Sito ufficiale Milan